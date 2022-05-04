Зеленский просит Генсека ООН помочь с эвакуацией с "Азовстали" всех раненых

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Генсека ООН за его усилия по эвакуации украинских граждан из "Азовстали".

Владимир Зеленский проинформировал Антониу Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение эвакуационной операции.

Президент Украины поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут оказаться действенными", – отметил Зеленский.

Он также обратился к Генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

"Под угрозой жизнь остающихся там людей. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", – сказал президент.

Напомним, 3 мая в Запорожье прибыли 156 гражданских, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

А 4 мая оккупанты прорвались на завод "Азовсталь", который до этого обстреливали и бомбили. На территории предприятия идут ужесточенные бои.

Ранее в результате массированных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" российскими оккупантами около десяти человек были ранены, погибли две женщины из числа гражданских лиц.