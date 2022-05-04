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Российские военные прорвались на завод "Азовсталь" – СМИ
Оккупанты прорвались на завод "Азовсталь", который до этого обстреливали и бомбили. На территории предприятия идут ужесточенные бои. Об этом сообщает издание “Украинская правда” со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что связи с украинскими военными в Мариуполе пока нет.
Захватчики 3 мая активизировали бои, пытаясь штурмовать "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские военные и мирные жители, которые ждут эвакуацию.
Отметим, что 4 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона рассказал:Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Сегодня идут тяжелые бои на территории нашей крепости — "Азовстали". Наши ребята защищают эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по этой крепости из тяжелой артиллерии, работают танками, работает авиация, корабли подошли и тоже бьют по крепости".
При этом официального подтверждения о прорыве российских захватчиков на территорию завода ни с украинской, ни с российской стороны не было.
Ранее в результате массированных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" российскими оккупантами около десяти человек были ранены, погибли две женщины из числа гражданских лиц.