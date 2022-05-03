Бомбоубежища "Азовстали" способны выдержать ядерный удар и принять 12 тысяч человек, - гендиректор завода

Генеральный директор металлургического комбината “Азовсталь” Энвер Цкитишвили заявляет, что бомбоубежища завода способны принять 12 тысяч человек и выдержать ядерный удар. Об этом Цкитишвили сказал в интервью изданию ВВС.

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По его словам, в 2014 году после того как Мариуполь был обстрелян тяжелой артиллерией, руководство завода начало восстанавливать бомбоубежища, которые остались там со времен СССР.

"Мы начали восстанавливать бомбоубежища, которые остались со времен Советского Союза. И обратили внимание, что их было 36 штук, и одновременно могли находиться 12 006 человек в этих бомбоубежищах. И мы задумались: мы понимаем, что на сегодняшний день на комбинате работало 10 847 человек. И поняли, что мы можем из города позвать людей, которые придут и будут спасаться", — сказал Цкитишвили.

Он добавил, что среди бомбоубежищ было 5 очень мощных, которые согласно требованиям норм советского законодательства могли выдерживать попадания одного прямого ядерного удара. Минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 метров.

Цкитишвили также сказал, что в феврале накануне вторжения России в бункерах "Азовстали" создали очень большие запасы питьевой воды и продовольствия в бункерах, что позволяет длительное проживание в них. При этом гендиректор считает, что украинские военные смогут удерживать бункеры длительное время.

Цкитишвили добавил, что получал сообщения от работников предприятия и жителей Мариуполя, которые прошли российские фильтрационные лагеря. Сотрудники ФСБ пыталось допрашивать сотрудников меткомбината, которых насильно поместили в лагеря и пытались узнать, где проходят коммуникации бункеров и как устроены входы и выходы в бомбоубежища. Однако допуск в катакомбы был далеко не у всех сотрудников предприятия, и на допросах работники завода говорили россиянам, что они такого допуска не имели.

Напомним, 3 мая российские оккупационные войска приступили к штурму завода "Азовсталь", где до сих находятся гражданские лица, среди которых и дети.