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Російські військові прорвалися на завод "Азовсталь"

Російські військові прорвалися на завод "Азовсталь"

Окупанти прорвалися на завод "Азовсталь", який раніше обстрілювали і бомбардували. На території підприємства точаться жорсткі бої. Про це повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на свої джерела.

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Уточнюється, що зв'язку з українськими військовими у Маріуполі наразі немає.

Загарбники 3 травня активізували бої, намагаючись штурмувати "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські військові та мирні жителі, які чекають на евакуацію.

Зазначимо, що 4 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону розповів:

"Сьогодні йдуть важкі бої на території нашої фортеці — "Азовсталі". Наші хлопці захищають цю фортецю, але дуже важко, бо працюють по цій фортеці з важкої артилерії, працюють танками, працює авіація, кораблі підійшли і теж гатять по фортеці".

Інформацію про блокування українських підрозділів у районі "Азовсталі" також підтвердили у Мінобороні. 

"Були численні спроби штурмів. Не припиняються артилерійські та ракетно-бомбові удари. Яка ситуація там прямо зараз, я сказати не можу - з нашими підрозділами поки що немає зв'язку", - повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

Раніше внаслідок масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами близько десяти людей було поранено, загинули дві жінки з-поміж цивільних осіб.

Автор:
Віта Молодан