Окупанти захопили більшу частину Лисичанського НПЗ, підходять до міста з південного заходу - Генштаб

Окупаційні війська отримали частковий успіх при штурмі Лисичанського нафтопереробного заводу в Луганській області та наразі утримують північно-західну та південно-східну частини заводу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зазначається, що противник вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, села Тополівка та північної частини селищ Вовчоярівка і Малорязанцеве. Як вказують в Генштабі, окупанти "частково мають успіх" та утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Натомість наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські військові зупинили, змусивши окупантів відійти.

Також повідомляється про ракетно-авіаційний удар в районі міста Соледар Донецької області та артилерійські обстріли районів Білогорівки, Покровського, Клинового та Новолуганського.

"Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили", - додають в Генштабі.

На Слов'янському напрямку ворожий штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка українські сили також успішно відбили, противник відійшов. При цьому ворог вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль села Богородичне, але успіху не мав.

Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна. На Краматорському ж напрямку активних дій ворог не вів, хоча завдав авіаудару в районі села Тетянівка.

На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій, завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по місту Харків. Спробу штурмових дій окупантів у напрямку Кочубеївка – Дементіївка одразу ж було придушено.

Також противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка, вів повітряну розвідку безпілотником типу "Орлан-10" поблизу Прудянки і Руської Лозової.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, завдавши ракетного удару по околицях Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.