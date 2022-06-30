Оккупанты захватили большую часть Лисичанского НПЗ, подходят к городу с юго-запада - Генштаб

Оккупационные войска получили частичный успех при штурме Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской области и удерживают северо-западную и юго-восточную части завода. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что противник вел штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, села Тополевка и северной части поселков Волчеяровка и Малорязанцево. Как указывают в Генштабе, оккупанты "имеют частичный успех" и удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка - Лисичанск.

Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские военные остановили, заставив оккупантов отойти.

Также сообщается о ракетно-авиационном ударе в районе города Соледар Донецкой области и артиллерийских обстрелах районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

"Все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов в направлениях Николаевка - Спорное, Владимировка - Покровское, Доломитное - Углегорская ТЭС наши защитники успешно пресекли", - добавляют в Генштабе.

На Славянском направлении вражеский штурм в направлении Довгенькое – Мазановка украинские силы также успешно отбили, противник отошел. При этом враг вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль села Богородичное, но успеха не имел.

Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Вернополье и Червоная Поляна. На Краматорском направлении активных действий враг не вел, хотя нанес авиаудар в районе села Татьяновка.

На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций, нанес авиационные удары неподалеку от Прудянки и Одноробовки и ракетный удар по городу Харьков. Попытка штурмовых действий оккупантов в направлении Кочубеевка - Дементиевка сразу же была подавлена.

Также противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Яворское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка, вел воздушную разведку беспилотником типа "Орлан-10" вблизи Прудянки и Русской Лозовой.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций их ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, нанеся ракетный удар по окрестностям Авдеевки.

На Южнобугском направлении оккупанты продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Князевка, Веселый Кут, Червоный Яр, Кобзарцы, Любомировка, Посад-Покровское и Лупарево. Зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.