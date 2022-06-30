Лисичанск под бесконечными авиаударами оккупантов: разрушен отдел полиции, повреждена территория НПЗ

Россияне бросили практически все силы на захват Лисичанска в Луганской области. Оккупанты обстреливают город из всех имеющихся видов вооружения.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В городе тяжело найти безопасное место. Люди мечтают хотя бы о получасе тишины, но оккупанты не останавливаются, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения", - отметил Гайдай.

Вчера на Лисичанск совершено несколько авианалетов. Разрушений очень много.

Так, авиаудары нанесены по территории нефтеперерабатывающего завода и в районе Волчоярки. Полностью уничтожено помещение отдела полиции.

В город регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера одна ДРГ была обезврежена.

"Также повреждено такое количество уже не успевающих подсчитывать домов. В подвальном помещении одного из них после ликвидации пожара обнаружили тело женщины без признаков жизни", - сообщил Гайдай.

Враг не оставляет намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

29 июня армией РФ обстреляна гражданская инфраструктура Лисичанской и Верхнекаменки общины.

Сегодня утром россияне ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, армия РФ пытается окружить Лисичанск. Ситуация в городе напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города.