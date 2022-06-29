Армия РФ пытается окружить Лисичанск, - глава Луганской ОВА

Ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города. Сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчоярка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами 27 июня.

Ранены более 20 человек: врачи со всей страны сейчас спасают жизнь людям.

"Так, вчера в медучреждения Краматорска госпитализированы трое жителей Лисичанска. В Днепр доставили двоих детей – 14-ти и 15-ти лет – которые также находились в очереди за водой 27 июня. Есть раненые лисичане и во Львове. У многих местных жителей тяжелые повреждения", - отметил Гайдай.

По его словам, ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинают заниматься дом за домом.

"Оккупанты не останавливаются ни перед чем. Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из разных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов. Вот такая цена "русского мира"", - подчеркнул Гайдай.

Сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчоярка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.

Обстреляны Золотаровка, Волчеяровка и Лисичанск.

Вчера враг также атаковал в сторону Спорного, что на самой админгранице Луганщины и Донетчины и вблизи Верхнекаменки, но вынужден был отойти.

Напомним, россияне ударили из "Урагана" в толпу людей, которые набирали воду возле приехавшей цистерны в Лисичанске. Как минимум восемь погибших и более 20 раненых.

Отметим, Вооруженные силы Украины отвели подразделения из города Северодонецк, поселков Сиротино, Вороново и Боровское Луганской области, где закрепляются оккупационные войска.