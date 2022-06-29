Армія РФ намагається оточити Лисичанськ, - голова Луганської ОВА

Ситуація в Лисичанську нагадує те, що відбувалося у Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста. Зараз російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка – Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами 27 червня.

Поранено понад 20 людей: лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям.

"Так, учора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох мешканців Лисичанська. У Дніпро доставили двох дітей – 14-ти та 15-ти років – які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани і у Львові. У багатьох місцевих жителів тяжкі пошкодження ", – зазначив Гайдай.

За його словами, ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком.

"Окупанти не зупиняються ні перед чим. Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків. Ось така ціна "руського миру"", - наголосив Гайдай.

Зараз російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярка – Верхньокам'янка, намагаючись оточити Лисичанськ.

Обстріляно Золотарівку, Вовчеярівку та Лисичанськ.

Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини і поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти.

Нагадаємо, росіяни вдарили з "Урагану" в натовп людей, які набирали воду біля цистерни, що приїхала в Лисичанську. Як мінімум вісім загиблих та понад 20 поранених.

Зазначимо, Збройні сили України відвели підрозділи з міст Сєвєродонецьк, селищ Сиротине, Вороново та Борівське Луганської області, де закріплюються окупаційні війська.