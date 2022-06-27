Оккупанты обстреляли толпу людей в Лисичанске: 8 погибших

Россияне ударили из "Урагана" в толпу людей, которые набирали воду возле приехавшей цистерны в Лисичанске. Как минимум восемь погибших и более 20 раненых.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган".

"Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы", - отметил Гайдай.

Среди погибших - парень 2007 года рождения, а среди раненых – парень 2008 года рождения

Напомним, Вооруженные силы Украины отвели подразделения из города Северодонецк, поселков Сиротино, Вороново и Боровское Луганской области, где закрепляются оккупационные войска.