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Окупанти обстріляли натовп людей у Лисичанську: 8 загиблих
Росіяни вдарили з "Урагану" в натовп людей, які набирали воду біля цистерни, що приїхала в Лисичанськ. Як мінімум вісім загиблих та понад 20 поранених.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни вдарили по натовпу людей із РСЗВ "Ураган".
"Вісім лисичан загинули, 21 людину доставлено до лікарні, з них п'ятеро, після отримання медичної допомоги, залишилися в Лисичанську. 16 городян евакуйовано до лікарень до інших регіонів", - зазначив Гайдай.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Серед загиблих – хлопець 2007 року народження, а серед поранених – хлопець 2008 року народження
Нагадаємо, Збройні сили України відвели підрозділи з міст Сєвєродонецьк, селищ Сиротине, Вороново та Борівське Луганської області, де закріплюються окупаційні війська.