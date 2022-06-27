Окупанти обстріляли натовп людей у Лисичанську: 8 загиблих

Росіяни вдарили з "Урагану" в натовп людей, які набирали воду біля цистерни, що приїхала в Лисичанськ. Як мінімум вісім загиблих та понад 20 поранених.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни вдарили по натовпу людей із РСЗВ "Ураган".

"Вісім лисичан загинули, 21 людину доставлено до лікарні, з них п'ятеро, після отримання медичної допомоги, залишилися в Лисичанську. 16 городян евакуйовано до лікарень до інших регіонів", - зазначив Гайдай.

Серед загиблих – хлопець 2007 року народження, а серед поранених – хлопець 2008 року народження

Нагадаємо, Збройні сили України відвели підрозділи з міст Сєвєродонецьк, селищ Сиротине, Вороново та Борівське Луганської області, де закріплюються окупаційні війська.