Лисичанськ під нескінченними авіаударами окупантів: зруйновано відділ поліції, пошкоджено територію НПЗ

Росіяни кинули практично всі сили на захоплення Лисичанська на Луганщині. Окупанти обстрілюють місто з усіх видів озброєння.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У місті важко знайти безпечне місце. Люди мріють хоча б про півгодини тиші, але окупанти не зупиняються, обстрілюючи з усіх видів озброєння", - зазначив Гайдай.

Вчора на Лисичанськ здійснено кілька авіанальотів. Руйнувань дуже багато.

Так, авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. Повністю знищено приміщення відділу поліції.

До міста регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, в районі Верхньокам'янки вчора одну ДРГ було знешкоджено.

"Також пошкоджена така кількість будинків, що вже не встигають підраховувати. У підвальному приміщенні одного із них після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя", - повідомив Гайдай.

Ворог не полишає намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.

29 червня ним обстріляна цивільна інфраструктура Лисичанська та Верхньокам’янки.

Сьогодні зранку росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу.

Нагадаємо, армія РФ намагається оточити Лисичанськ. Ситуація у місті нагадує те, що відбувалося у Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста.