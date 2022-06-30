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Лисичанськ під нескінченними авіаударами окупантів: зруйновано відділ поліції, пошкоджено територію НПЗ
Росіяни кинули практично всі сили на захоплення Лисичанська на Луганщині. Окупанти обстрілюють місто з усіх видів озброєння.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У місті важко знайти безпечне місце. Люди мріють хоча б про півгодини тиші, але окупанти не зупиняються, обстрілюючи з усіх видів озброєння", - зазначив Гайдай.
Вчора на Лисичанськ здійснено кілька авіанальотів. Руйнувань дуже багато.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Так, авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. Повністю знищено приміщення відділу поліції.
До міста регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, в районі Верхньокам'янки вчора одну ДРГ було знешкоджено.
"Також пошкоджена така кількість будинків, що вже не встигають підраховувати. У підвальному приміщенні одного із них після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя", - повідомив Гайдай.
Ворог не полишає намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.
29 червня ним обстріляна цивільна інфраструктура Лисичанська та Верхньокам’янки.
Сьогодні зранку росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу.
Нагадаємо, армія РФ намагається оточити Лисичанськ. Ситуація у місті нагадує те, що відбувалося у Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста.