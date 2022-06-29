Авиаудар по району НПЗ и задействование ДРГ: В Генштабе рассказали о ситуации с окружением Лисичанска

Оккупанты при поддержке артиллерии продолжают попытки блокировать город Лисичанск Луганской области и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что противник совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лисичанска, села Верхнекаменка и города Северск Донецкой области, а также авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Для поддержки наступательных действий в районе Верхнекаменки враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Однако, как говорят в Генштабе, украинские военные их обнаружили и обезвредили, а остатки ДРГ оккупантов отошли.

На Бахмутском же направлении противник обстреливал позиции украинских войск из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки, нанес авиаудар неподалеку от села Видродження и пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спорное, но успеха не имел и отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника украинские военные воины обезвредили недалеко от Берестового.

На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, но обстрелял из артиллерии район села Татьяновка, расположенного напротив оккупированного Святогорска.

"На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушеваха и Довгенькое. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Гусаровки", - сообщили в Генштабе.

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На Харьковском направлении россияне обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии как сам облцентр, так и районы населенных пунктов Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка.

"На Северском направлении враг продолжает осуществлять усиленную охрану участка украино-российской границы. Кроме того, агрессор совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Луговка Сумской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Угроеды", - говорится также в сводке.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенское и Гуляйпольское. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

На Южнобугском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, а также проводит перегруппировку войск, однако географических подробностей в Генштабе не приводят.