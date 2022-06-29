Авіаудар по району НПЗ та задіяння ДРГ: В Генштабі розповіли про ситуацію з оточенням Лисичанська

Окупанти за підтримки артилерії продовжують намагання блокувати місто Лисичанськ Луганської области та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут, повідомляють в Генеральному штабі Збройних сил України.

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Зазначається, що противник здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лисичанська, села Верхньокам'янка та міста Сіверськ Донецької області, а також авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу.

Для підтримки наступальних дій, в районі Верхньокам'янки ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Але, як кажуть в Генштабі, українські військові їх виявили та знешкодили, а залишки ДРГ окупантів відійшли.

На Бахмутському ж напрямку противник обстрілював позиції українських військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар'ївки, завдав авіаудару неподалік села Відродження й намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, але успіху не мав та відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника українські військові знешкодили неподалік Берестового.

На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, але обстріляв із артилерії район села Тетянівка, розташованого навпроти окупованого Святогірська.

"На Слов'янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки", - повідомили в Генштабі.

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На Харківському напрямку росіяни обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії як сам облцентр, так і райони населених пунктів Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

"На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур'я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди", - йдеться також у зведенні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював українські позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір'я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ, але географічних подробиць у Генштабі не наводять.