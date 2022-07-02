У Нацгвардії спростували фейк про "оточення ЗСУ в Лисичанську"

Російська пропаганда поширила черговий фейк про те, що нібито "окупанти оточили українських захисників у Лисичанську". За місто справді йдуть запеклі бої, але воно не оточене.

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Про це повідомив речник Нацгвардії України Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону.

"Зараз біля Лисичанська точаться бої, але місто не в оточенні і перебуває під контролем українських військових", - наголосив Музичук.

Окрім Лисичанська, найскладнішими напрямками є Харківський та Бахмутський. ЗС РФ все ще зосереджені на виході на адміністративні кордони Луганської та Донецької республік.

Заява Музичука підтвердила і в Інституті вивчення війни (ISW). Експерти вважають, що росіяни кидають великі сили на Лисичанськ, щоб оточити місто, але всі спроби зазнають поразки.

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в регіоні росіяни атакують з різних боків – військових та техніки вони залучили дуже багато. 1 липня, ЗСУ під Лисичанськом відбили дві спроби настання армії країни-агресора РФ.