Зеленский: риски полной оккупации Луганской области есть, но ситуация постоянно меняется

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 3 июля заявил, что риск оккупации всей территории Луганской область есть и это очевидно. Но важно понимать, что ситуация на этом направлении постоянно меняется.

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Об это глава государства сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Есть риски, что Луганская область будет оккупирована вся. Они нам понятны. Но надо понимать, что каждый день может меняться ситуация", — сказал Зеленский.

Для ВСУ сейчас важно получить огневое преимущество. Поэтому сейчас власти работает над тем, чтобы ускорить поставки вооружения на фронт.

"Тогда будем давить на Россию в этом направлении сильнее (в Луганской области - Delo.ua). Там действительно самая сложная ситуация, самая опасная и там преимущества у нас нет", – отметил Президент.

Накануне Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины вышли из Лисичанска. Это необходимо было сделать, чтобы избежать роковых последствий.

Отметим, что Лисичанск находится довольно близко от административной границы Луганской области. Но в настоящее время о полной оккупации региона речь не идет. Важно отметить, что российские захватчики несколько месяцев стягивали свои силы на Донбасс с других направлений.