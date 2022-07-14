Армія РФ на Донбасі може втратити свою перевагу, - розвідка Британії

Хоча на Донбасі російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по всій лінії фронту, проте за останні 72 години окупанти не досягли суттєвого територіального просування та будь-якої переваги.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Відомство повідомляє, що застарілі транспорт, зброя та тактика радянського періоду, які застосовуються військами РФ, не дозволяють швидко відновити або наростити темп наступу. Для цього потрібна перевага у чисельності особового складу армії, яку Росія зараз не в змозі забезпечити.

На Донбасі російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по всій лінії фронту, а після деяких навіть відбуваються спроби штурму невеликими ротними та взводними підрозділами.

"Однак за останні 72 години росіяни не досягли значних територіальних успіхів і ризикують втратити динаміку, набрану після взяття Лисичанська", - повідомляє розвідка Британії.

Відомство зазначає, що незважаючи на переговори між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН з експорту зерна, що відбулися 13 липня, і нещодавні успішні переговори щодо обміну полоненими, перспективи ширших переговорів щодо припинення конфлікту "залишаються туманними".

Раніше в британській розвідці заявили, що нестача кадрів в армії країни-агресора РФ може змушувати російське керівництво вдаватися до нетрадиційного комплектування, яке включає вербування ув'язнених з російських в'язниць для ПВК “Вагнера”.