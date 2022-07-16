ЗСУ послабили наступ армії РФ на Донбасі, - розвідка Британії

Наступальні операції армії країни-агресора РФ, як і раніше, обмежені за своїм розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені в Сіверську та Бахмуті.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Відомство зазначає, що наступальні операції російських військ на заході від Лисичанська залишаються обмеженими за розмахом та масштабами. Вони зосереджені на Сіверську та Бахмуті.

Росіяни стверджують, що вони досягли околиць Сіверська, але, як вважають у розвідці Британії, це не так.

"Ймовірно, це принаймні частково спрямоване на те, щоб продемонструвати успіх внутрішній аудиторії та зміцнити бойовий дух воюючих сил", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою британської розвідки, після відступу з Лисичанська українські війська покращили свої оборонні можливості, скоротивши та випрямивши лінію фронту.

Така тактика, на думку розвідки, виявилася результативною та допомогла послабити російський наступ.

"Це дозволило сконцентрувати сили та вести вогонь проти зменшених атак Росії та відіграло важливу роль у зменшенні імпульсу російської армії", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше у британській розвідці повідомляли, що армія РФ на Донбасі може втратити свою перевагу. Застарілі транспорт, зброя та тактика радянського періоду, що застосовуються військами РФ, не дозволяють швидко відновити або наростити темп наступу.