В США назвали следующий шаг России в войне против Украины

Посольство США в Украине заявило, что, по информации Вашингтона, Россия закладывает основу для аннексии оккупированной территории Украины. Об этом пресс-служба посольства США сообщила в Facebook.

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Отмечается, что такие действия прямое нарушением суверенитета Украины.

"Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии , мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками да партнерами ", - подчеркнули в посольстве.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи российского вторжения в Украину изменились. По его словам, ранее Россия была нацелена на захват Донецкой и Луганской областей, а теперь еще и ряда других регионов.

В ISW считают, что Российская Федерация планирует аннексировать оккупированную территорию Украины уже осенью 2022 года. Кремль уже установил нелегитимные доверенные лица, принудительно использовал рубль, заменил украинские телекоммуникации и инфраструктуру вещания российскими альтернативами и заставил украинцев подавать документы на получение российских паспортов для выполнения основных задач на оккупированных территориях.