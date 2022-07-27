У США назвали наступний крок Росії в війні проти України

Посольство США в Україні заявило, що, за інформацією Вашингтону, Росія закладає основу для анексії окупованої території Україні. Про це пресслужба посольства США повідомила в Facebook.

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Зазначається, що такі дії — пряме порушенням суверенітету України.

"Якщо Росія продовжить реалізацію своїх планів анексії, ми відповімо швидко й суворо разом із нашими союзниками та партнерами", — підкреслили в посольстві.

Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що географічні завдання російського вторгнення до України змінилися. За його словами, раніше Росія була націлена на захопенняя Донецької та Луганської областей, а тепер ще й низки інших регіонів.

В ISW вважають, що Російська Федерація планує анексувати окуповану територію України вже восени 2022 року. Кремль вже встановив нелегітимних довірених осіб, примусово використовував рубль, замінив українські телекомунікації та інфраструктуру мовлення російськими альтернативами та змусив українців подавати документи на отримання російських паспортів для виконання основних завдань на окупованих територіях.