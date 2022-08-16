Гутерріш та Ердоган приїдуть до Львова для зустрічі із Зеленським: що хочуть обговорити

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на запрошення президента Володимира Зеленського у четвер, 18 серпня, відвідає Львів, де відбудеться тристороння зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Про це повідомив на брифінгу речник Гутерріша Стефан Дюжаррік. За його словами, після Львова генсек вирушить до Одеси 19 серпня, де відвідає порт, який є одним із трьох задіяних у рамках ініціативи щодо "зернового коридору" у Чорному морі.

Потім Гутерріш вирушить до Стамбула для відвідання координаційного центру, створеного в рамках імплементації відповідних домовленостей з Туреччиною та Україною, а також з Туреччиною та Росією.

За словами спікера генсека ООН, у рамках його візиту до України буде обговорено хід реалізації "зернової ініціативи", критичною частиною якої є Туреччина. Також в ООН очікують проведення двосторонньої зустрічі Гутерріша з Зеленським.

При цьому, відповідаючи на запитання, Дюжаррік також зазначив, що "не має сумнівів", що в ході зустрічей будуть порушені питання щодо ситуації навколо Запорізької атомної електростанції, а також щодо відправлення "місії зі встановлення фактів" (щодо події в колонії у селищі Оленівка на окупованій території Донецької області, внаслідок якої загинули десятки українських військовополонених).

Спікер генсека наголосив, що щодо ЗАЕС позиція ООН незмінна і полягає у готовності підтримати відправку на станцію місії Міжнародного агентства з атомної енергетики.

Він також нагадав, що напередодні Гутерріш мав "дуже хорошу бесіду" з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, яка стосувалася всіх трьох перерахованих тем, але відмовився уточнювати, якій з них було приділено більше часу.

Нагадаємо, що Гутерріш вже відвідував Україну після початку Росією повномасштабної війни: наприкінці квітня він побував у Ірпені, Бучі та Бородянці Київської області, які пережили місячну російську окупацію.