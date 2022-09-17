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Энергетика
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Запорожская АЭС снова начала питаться из украинской сети

Запорожская АЭС снова начала питаться из украинской сети

Запорожская атомная электростанция снова начала получать электроэнергию непосредственно из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Восстановленная линия 750 киловольт снова обеспечивает ЗАЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других функций безопасности.

"После повторного подключения основной линии вчера днем три резервные линии электропередачи снова находятся в резерве. Три другие основные внешние линии электропередачи 750 кВ, которые были потеряны ранее во время конфликта, остаются отключенными",  отмечают в МАГАТЭ.

Все шесть реакторов ЗАЭС по-прежнему находятся в состоянии холодной остановки, но им нужно питание для обеспечения основных функций безопасности.

"Надежное электроснабжение от сети за пределами площадки и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы больше не работают", – добавили в МАГАТЭ.

Напомним, на днях Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию вывести войска с территории захваченной ею ЗАЭС.

Автор:
Максим Беркаль