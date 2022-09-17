Запорожская АЭС снова начала питаться из украинской сети

Запорожская атомная электростанция снова начала получать электроэнергию непосредственно из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Восстановленная линия 750 киловольт снова обеспечивает ЗАЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других функций безопасности.

"После повторного подключения основной линии вчера днем три резервные линии электропередачи снова находятся в резерве. Три другие основные внешние линии электропередачи 750 кВ, которые были потеряны ранее во время конфликта, остаются отключенными", – отмечают в МАГАТЭ.

Все шесть реакторов ЗАЭС по-прежнему находятся в состоянии холодной остановки, но им нужно питание для обеспечения основных функций безопасности.

"Надежное электроснабжение от сети за пределами площадки и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы больше не работают", – добавили в МАГАТЭ.

Напомним, на днях Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию вывести войска с территории захваченной ею ЗАЭС.