Запорізька АЕС знову почала живитися з української мережі

Запорізька атомна електростанція знову почала отримувати електроенергію безпосередньо з української мережі після відновлення однієї з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

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Відновлена лінія 750 кіловольт знову забезпечує ЗАЕС електроенергією, яка потрібна для охолодження реактора та інших функцій безпеки.

"Після повторного підключення основної лінії вчора вдень три резервні лінії електропередачі знову знаходяться в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ, які були втрачені раніше під час конфлікту, залишаються відключеними", – зазначають у МАГАТЕ.

Всі шість реакторів ЗАЕС, як і раніше, перебувають у стані холодної зупинки, але їм потрібне живлення для гарантування основних функцій безпеки.

"Надійне електропостачання від мережі за межами майданчика та системи резервного електропостачання необхідні для забезпечення ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії, навіть коли реактори більше не працюють", – додали в МАГАТЕ.

Нагадаємо, на днях Рада керуючих МАГАТЕ закликала Росію вивести війська з території захопленої нею ЗАЕС.