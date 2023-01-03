На Запорожской АЭС оккупанты пытаются заменить украинский персонал российским

Российские оккупанты хотят заменить украинцев, которые отказываются работать на них.

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Россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию. Таким образом, они хотят заменить тех украинцев, которые отказываются работать на оккупантов.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Украина знает, кого планируют назначить на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима. Это Дмитрий Миняев - заместитель директора департамента специальной безопасности АО "Концерн "Росэнергоатом" (дочерняя структура "Росатом")", - говорит Лубинец.

Он добавил, что россияне с начала захвата станции заставляют ее работников заключать договоры с российским "Росатомом". Однако украинцы от этого отказываются, несмотря на давление и угрозы.

Напомним, что один из блоков "Энергоатома" выводится в плановый капитальный ремонт.