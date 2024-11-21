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Угроза аварии: Запорожская АЭС снова на грани блекаута из-за российских обстрелов
В результате вражеского обстрела 21 ноября была обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.
В Минэнерго подчеркивают, что в случае отключения последней линии на Запорожской станции пройдет очередной полный блекаут.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В ведомстве подчеркивают, что это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и чревато развитием аварии.
"Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальна угроза блекаута из-за российских обстрелов. Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС". – отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Он добавил, что энергетики приступят к возобновлению полноценного питания станции, которые только это позволит ситуация безопасности.
Заметим, временно оккупированная Запорожская АЭС регулярно находится на грани блекаута : российские обстрелы приводят к повреждениям высоковольтных электрических линий, что влечет частичную или полную потерю связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Запорожская АЭС пережила уже восемь полных и один частичный блекаут – аварии удалось избежать только из-за исправности и включения в работу дизель-генераторов.
Беспредел российских оккупантов на ЗАЭС
Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .
За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.
Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.