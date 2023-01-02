В Украине в 2023 году появятся е-резиденты

С апреля 2023 года в Украине заработает институт электронного резидентства.

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В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №5270 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов, который предусматривает внедрение института электронного резидентства.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года и предусматривает такой механизм обретения статуса электронного резидента:

Регистрация на портале или в приложении "Дія" и прохождение финансовой и проверки безопасности. Если проверка пройдена успешно, лицо приобретает статус е-резидента и становится плательщиком единого налога третьей группы. Также резидент получает электронную цифровую подпись. Дистанционное открытие счета в банке. Банк, где открыт счет, будет являться налоговым агентом е-резидента.

Электронный резидент будет платить 5% дохода, если оборот не будет превышать лимитов для третьей группы ФЛП и 15% больше лимитов. Однако, эти правила будут распространяться на внешнеэкономические контракты на экспорт услуг.

Список стран, граждане которых могут быть е-резидентами, будет определять Кабинет Министров. E-резидентами не могут быть:

Иностранцы, имеющие право на постоянное проживание в Украине или являющиеся налоговыми резидентами Украины. Лица без гражданства. Лица, получающие доходы с источником происхождения из Украины за товары, работы, услуги (кроме пассивных доходов). Лица, являющиеся гражданами, резидентами или лицами, местом постоянного проживания (нахождения, регистрации) которых являются государства (юрисдикции), которые не включены в Перечень государств, граждане или резиденты которых могут получить статус электронного резидента (э-резидента). Граждане Украины.

Напомним, что у Зеленского рассматривают введение нового вида налога.