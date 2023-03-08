Е-резидентам разрешили открывать текущие счета в украинских банках

Национальный банк Украины предоставил электронным резидентам право открывать текущие счета в банке. Как отмечается в сообщении регулятора, соответствующие нормы содержит его постановление №18 от 3 марта.

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Как указывают в НБУ, принятие такого решения было обусловлено необходимостью реализации закона об изменениях в законодательство об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов, принятом Верховной Радой 6 октября.

Этот документ определяет возможность регистрации иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус е-резидента, физическими лицами-предпринимателями для ведения предпринимательской деятельности без необходимости пребывания в Украине и дает им право открывать текущие счета исключительно через информационную систему "Е-резидент" в одном из банков, доступных для выбора в этой системе.

В связи с этим НБУ теперь разрешил е-резидентам открывать в банке, с которым Министерство цифровой трансформации заключило соответствующий договор, текущие счета для осуществления предпринимательской деятельности.

В свою очередь банкам также разрешено закрывать текущие счета е-резидента на основании информации, полученной из системы "Е-резидент", о прекращении предпринимательской деятельности е-резидента и перечислять остаток средств с текущих счетов этого клиента на его собственный счет, открытый за пределами Украины, реквизиты которого указаны в договоре.

Кроме того, Нацбанк также уточнил порядок открытия и закрытия счетов пользователей платежных услуг, а именно предоставил право пользователю подавать заявление о закрытии счета поставщику платежных услуг в порядке, определенном договором.

Также НБУ обязал банки во время заполнения сообщения об открытии/закрытии счета политической партии или ее местной организации, которое направляется Нацагентству по предотвращению коррупции, подчеркивать в нем слово "открытие" или "закрытие". Кроме того, детализирован перечень небанковских предоставителей платежных услуг, имеющих право открывать платежные счета пользователям.

Постановление вступило в силу с 8 марта, кроме норм по е-резидентам, которые начнут действовать лишь с 1 апреля, когда вступит в силу и соответствующий закон.