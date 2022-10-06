Рада ухвалила закон про е-резидентство в Україні

Верховна Рада України на засіданні 6 жовтня 252 голосами підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт №5270 про запровадження е-резидентства в Україні. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

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"Найближчим часом іноземці матимуть можливість отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності в ній", — зазначили у відомстві.

Згідно з законопроєктом, в Україні можуть впровадити набуття статусу е-резидент фактично в режимі онлайн. Пропонується, що спочатку фахівець реєструється у "Дії" та проходить фінансову та безпекову перевірку.

Щоб стати е-резедентом в Україні потрібно буде зробити наступні кроки:

1. Подати заявку онлайн на отримання статусу е-резидентства;

2. Пройти перевірку згідно з чинним законодавством;

3. Пройти ідентифікацію в консульській установі, отримати РНОКПП та електронний підпис;

4. Відкрити банківський рахунок та зареєструвати себе як ФОП.

"Наша команда вже розробляє вебверсію та мобільний застосунок із використанням хмарних технологій цифрового підпису для е-резидентів", - додали в Мінцифрі.

Інфографіка: Telegram нардепа Ярослава Железняка

Е-резидент зможе віддалено відкрити рахунок у банкові, який стане за сумісництвом його податковим агентом. Податок встановлять на рівні 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи, більше ліміту — 15%.

При цьому громадяни РФ, внесені в "чорний список" FATF та особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного), не можуть стати е-резидентом, згідно з нормами законопроєкту №5270.

Нагадаємо, в Україні вже запровадили "Дія.City" - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що правовий режим "Дія.Сity" є однією з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча за плату податків за загальною системою. Нещодавно Кабінет міністрів України розширив дію правового режиму “Дія.City” на нові види технологічної діяльності.

Джерело фото: ua.depositphotos.com