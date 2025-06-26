Ужесточены проверки банков: Нацбанк изменил порядок контроля наличных денег

Национальный банк обновил систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного оборота.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр НБУ.

Ужесточены проверки банков

Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований Национального банка к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защите помещений банков.

Национальный банк уточнил ключевые аспекты проведения проверок банков в сфере наличного обращения. В частности, изменения предполагают:

введение порядка публичного информирования о проведении проверок;

определение правил создания документов при проверках в бумажной и электронной формах, включая копии данных видеоархива из систем видеоконтроля;

установление обязательных реквизитов для бумажных документов, оформляемых в процессе проверки;

усиление требований к банкам по обеспечению инспекторов необходимой документацией и содействие в проверках;

расширение оснований для проведения внеплановых проверок, в частности, в случае признания банка проблемным или необходимости контроля за соблюдением требований/ограничений НБУ;

внедрение процедуры уведомления банка о начале административного производства при выявлении нарушений;

определение условий составления актов о недопуске или препятствии проверке.

Помимо основных изменений Национальный банк уточнил и расширил ряд других требований, регламентирующих порядок проведения проверок банков в сфере наличного обращения.

Реализация обновленных норм будет способствовать повышению эффективности и качества контроля на всех этапах проверок – от планирования и подготовки к их проведению и применению соответствующих мер воздействия.

Напомним, НБУ вынес на общественное обсуждение проект положения, регулирующего порядок информирования кредитными союзами потребителей об условиях финансовой услуги привлечения средств и банковских металлов, подлежащих возврату.