Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,13

EUR

48,32

--0,18

Наличный курс:

USD

41,65

41,56

EUR

48,74

48,55

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ужесточены проверки банков: Нацбанк изменил порядок контроля наличных денег

НБУ
Как Нацбанк будет проверять банки / НБУ

Национальный банк обновил систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного оборота.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр НБУ.

Ужесточены проверки банков

Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований Национального банка к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защите помещений банков.

Национальный банк уточнил ключевые аспекты проведения проверок банков в сфере наличного обращения. В частности, изменения предполагают:

  • введение порядка публичного информирования о проведении проверок;
  • определение правил создания документов при проверках в бумажной и электронной формах, включая копии данных видеоархива из систем видеоконтроля;
  • установление обязательных реквизитов для бумажных документов, оформляемых в процессе проверки;
  • усиление требований к банкам по обеспечению инспекторов необходимой документацией и содействие в проверках;
  • расширение оснований для проведения внеплановых проверок, в частности, в случае признания банка проблемным или необходимости контроля за соблюдением требований/ограничений НБУ;
  • внедрение процедуры уведомления банка о начале административного производства при выявлении нарушений;
  • определение условий составления актов о недопуске или препятствии проверке.

Помимо основных изменений Национальный банк уточнил и расширил ряд других требований, регламентирующих порядок проведения проверок банков в сфере наличного обращения.

Реализация обновленных норм будет способствовать повышению эффективности и качества контроля на всех этапах проверок – от планирования и подготовки к их проведению и применению соответствующих мер воздействия.

Напомним, НБУ вынес на общественное обсуждение проект положения, регулирующего порядок информирования кредитными союзами потребителей об условиях финансовой услуги привлечения средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

Автор:
Ольга Опенько