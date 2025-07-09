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Нацбанк ограничил деятельность трех кредитных союзов из-за нарушения нормативов
Национальный банк Украины применил меры влияния к трем кредитным союзам из-за нарушения пруденциальных нормативов. До конца 2025 года им запрещено заключать новые кредитные договоры и изменять существующие в случае превышения установленных лимитов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.
Три кредитных союза потеряли часть лицензионных прав
НБУ сообщил о применении ограничительных мер к трем кредитным союзам в связи с нарушением требований финансовой стабильности.
К кредитным союзам "Наши люди" и "Самопомощь" регулятор применил ограничения на предоставление отдельных финансовых услуг до 31 декабря 2025 года. Речь идет о запрете кредитования членов союзов, если:
- заключение новых кредитных договоров приведет к превышению 15% обязательств от регулятивного капитала;
- продление срока действующих договоров увеличит обязательства свыше 15% капитала;
- изменения в договорах приведут к аналогичному превышению лимита.
К кредитному союзу "Галичина" также применены ограничения, но с более низкими пороговыми значениями.
- заключать новые договоры, если сумма обязательств превышает 10% регулятивного капитала;
- продлевать действующие договоры при аналогичных условиях;
- вносить изменения в договоры, если это влечет за собой превышение 15% капитала.
Эти меры направлены на обеспечение стабильности кредитных союзов и защиту интересов их членов.
Что известно о кредитных союзах?
- КС "Наши люди"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо "Наши люди" было зарегистрировано в 2004 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 0 грн.
Основной вид деятельности – предоставление услуг по кредитованию.
- КС "Самопомощь"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Самопомощь" было зарегистрировано в 2004 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 0 грн.
Основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг, связанных с альтернативными формами кредитования.
Другие виды деятельности – участие в финансовом посредничестве.
- КС "Галичина"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Галичина" было зарегистрировано в 2004 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 0,00.
Основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг в сфере кредитования, не относящихся к традиционному банковскому сегменту. Компания сосредотачивается на гибких формах финансовой поддержки для физических лиц и сообществ, нуждающихся в альтернативных решениях в сфере кредитования.
Дополнительные виды деятельности – осуществление операций денежного посредничества, включая финансовое сопровождение, управление денежными потоками и другие виды деятельности.
Что такое кредитный союз?
Кредитный союз – это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель — удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.
Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.
Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.