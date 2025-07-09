Нацбанк ограничил деятельность трех кредитных союзов из-за нарушения нормативов

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем кредитным союзам из-за нарушения пруденциальных нормативов. До конца 2025 года им запрещено заключать новые кредитные договоры и изменять существующие в случае превышения установленных лимитов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Три кредитных союза потеряли часть лицензионных прав

НБУ сообщил о применении ограничительных мер к трем кредитным союзам в связи с нарушением требований финансовой стабильности.

К кредитным союзам "Наши люди" и "Самопомощь" регулятор применил ограничения на предоставление отдельных финансовых услуг до 31 декабря 2025 года. Речь идет о запрете кредитования членов союзов, если:

заключение новых кредитных договоров приведет к превышению 15% обязательств от регулятивного капитала;

продление срока действующих договоров увеличит обязательства свыше 15% капитала;

изменения в договорах приведут к аналогичному превышению лимита.

К кредитному союзу "Галичина" также применены ограничения, но с более низкими пороговыми значениями.

заключать новые договоры, если сумма обязательств превышает 10% регулятивного капитала;

продлевать действующие договоры при аналогичных условиях;

вносить изменения в договоры, если это влечет за собой превышение 15% капитала.

Эти меры направлены на обеспечение стабильности кредитных союзов и защиту интересов их членов.

Что известно о кредитных союзах?

КС "Наши люди"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо "Наши люди" было зарегистрировано в 2004 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 0 грн.

Основной вид деятельности – предоставление услуг по кредитованию.

КС "Самопомощь"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Самопомощь" было зарегистрировано в 2004 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 0 грн.

Основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг, связанных с альтернативными формами кредитования.

Другие виды деятельности – участие в финансовом посредничестве.

КС "Галичина"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Галичина" было зарегистрировано в 2004 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 0,00.

Основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг в сфере кредитования, не относящихся к традиционному банковскому сегменту. Компания сосредотачивается на гибких формах финансовой поддержки для физических лиц и сообществ, нуждающихся в альтернативных решениях в сфере кредитования.

Дополнительные виды деятельности – осуществление операций денежного посредничества, включая финансовое сопровождение, управление денежными потоками и другие виды деятельности.

Что такое кредитный союз?

Кредитный союз – это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель — удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.