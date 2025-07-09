Нацбанк обмежив діяльність трьох кредитних спілок через порушення нормативів

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок через порушення пруденційних нормативів. До кінця 2025 року їм заборонено укладати нові кредитні договори та змінювати існуючі в разі перевищення встановлених лімітів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Три кредитні спілки втратили частину ліцензійних прав

НБУ повідомив про застосування обмежувальних заходів до трьох кредитних спілок у зв’язку з порушенням вимог фінансової стабільності.

До кредитних спілок "Наші люди" та "Самопоміч" регулятор застосував обмеження на надання окремих фінансових послуг до 31 грудня 2025 року. Йдеться про заборону кредитування членів спілок, якщо:

укладення нових кредитних договорів призведе до перевищення 15% зобов’язань від регулятивного капіталу;

продовження терміну чинних договорів збільшить зобов’язання понад 15% капіталу;

зміни в договорах призведуть до аналогічного перевищення ліміту.

До кредитної спілки "Галичина" також застосовані обмеження, але з нижчими пороговими значеннями. Зокрема, заборонено:

укладати нові договори, якщо сума зобов’язань перевищує 10% регулятивного капіталу;

продовжувати чинні договори за аналогічних умов;

вносити зміни до договорів, якщо це спричиняє перевищення 15% капіталу.

Такі заходи спрямовані на забезпечення стабільності кредитних спілок і захист інтересів їхніх членів.

Що відомо про кредитні спілки?

КС "Наші люди"

Згідно з даними YouControl, юридична особа "Наші люди" було зареєстровано в 2004 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 0 грн.

Основний вид діяльності - надання послуг з кредитування.

КС "Самопоміч"

Згідно з даними YouControl, юридична особа КС "Самопоміч" було зареєстровано в 2004 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 0 грн.

Основний вид діяльності - надання фінансових послуг, пов’язаних з альтернативними формами кредитування.

Інші види діяльності - участь у фінансовому посередництві.

КС "Галичина"

Згідно з даними YouControl, юридична особа КС "Галичина" було зареєстровано в 2004 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 0,00.

Основний вид діяльності - надання фінансових послуг у сфері кредитування, що не належать до традиційного банківського сегмента. Компанія зосереджується на гнучких формах фінансової підтримки для фізичних осіб та спільнот, які потребують альтернативних рішень у сфері кредитування.

Додаткові види діяльності - здійснення операцій грошового посередництва, включаючи фінансове супроводження, управління грошовими потоками та інші види діяльності.

Що таке кредитна спілка?

Кредитна спілка - це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами щодо залучення внесків (вкладів/депозитів) своїх членів на депозитні рахунки, можуть подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.