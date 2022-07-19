В Украине из-за чрезмерных дождей начали болеть сельхозкультуры - НААН

Агроклиматические условия, которые в последнее время наблюдаются в Украине, а именно частые дожди при умеренной температуре воздуха, способствовали развитию и распространению болезней на сельскохозяйственных культурах. Об этом сообщают в Национальной академии аграрных наук.

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В частности, в посевах озимых и яровых зерновых на несобранных площадях развитие получили болезни колоса. Так, фузариоз колоса обнаружен на 3-22% площадей в 0,5-6% колосьев в Волынской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

Септориоз колоса обнаружили уже на 7-55% площадей в Волынской, Львовской, Тернопольской и Черниговской областях на 1-3%, а кое-где и на 9-19% колосьев. Кроме того, на 5-15% площадей в Хмельницкой области 1,5-3% колосьев поражены мучнистой росой.

В свою очередь, оливковой плесенью поражено 2-16% колосьев пшеницы на площадях в Волынской, Закарпатской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой областях. В одном из фермерских хозяйств Волынской области поражено 20-40% колосьев ржи на площади 100 га.

Кроме того, летучая и твердая головни обнаружены на 0,01-1% колосьев ячменя в Житомирской области. В Волынской, Житомирской и Черниговской областях на ржи обнаружены рожки. В западных областях на 2-5% растений фиксируется белоколосость.

Специалисты НААН советуют для сохранения качества зерна провести первоочередную уборку пораженных хлебов прямым комбайнированием, после чего очистить и просушить зерно до влажности не выше 14%.

В дальнейшем следует обязательно сделать фитоэкспертизу семян и при преобладающих возбудителях болезней принять решение о выборе протравителя и своевременно оздоровить посевной материал.

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