За три года доля украинских беженцев, хорошо говорящих на польском, выросла более чем вдвое

Среди украинцев, прибывших в Польшу после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, в начале всего 12% хорошо владели польским языком. За три года их доля увеличилась до 28%.

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Об этом говорится в ежегодном отчете Национального банка Польши о жизни и экономическом положении мигрантов из Украины в Польше за 2024 год, предоставленном Delo.ua.

Доля украинских беженцев, вообще не владеющих польским, сократилась более чем вдвое — с 21% в 2022 году до 9,4% в 2024 году. Остальные показывают средний уровень владения языка.

По состоянию на 8 октября 2024 почти 980 тысяч украинцев получили индивидуальный код PESEL UKR, который необходим для официальной регистрации в польской системе и доступа к важным государственным услугам, в частности, медицинское обслуживание, социальные выплаты и трудоустройство. Для украинцев, приехавших в Польшу после начала войны, получение кода PESEL дает официальный статус в стране, упрощает регистрацию, поиск работы и доступ к социальным правам. Среди тех, кто получил этот код, 378,7 тысячи — это дети до 17 лет.

Нацбанк Польши отдельно исследует украинцев, выехавших с началом большой войны и украинцев, живших в Польше до 2022 года. Среди тех, кто находился в Польше до вторжения, доля украинцев, хорошо говорящих на польском, остается стабильно высокой — 58-68%.

Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международной компании по трудоустройству Gremi Personal отмечает, что рост с 12% до 28% означает, что значительная часть людей смогла освоить польский даже без критической необходимости, работая на заводах, логистике или украинских компаниях. По ее словам, это неплохой показатель, отвечающий темпу обучения взрослых без интенсивных языковых курсов. В то же время, общая тенденция изучения языка происходит медленнее, чем прогнозировалось.

"Если говорить об этом с точки зрения интеграции и конкурентоспособности на рынке труда, этот показатель все еще низкий. Это значит, что более 70% украинцев за три года так и не приобрели достаточный уровень владения языком для свободного общения или карьерного роста" — объясняет Джоболда.

По ее словам, ожидалось, что за этот период большинство украинцев в Польше овладеют польским языком и будут постепенно переходить на более квалифицированные должности. Однако реальная ситуация оказалась иной: часть людей продолжают работать на должностях, не требующих высокого уровня знания польского языка, некоторые вернулись в Украину или уехали в другие страны ЕС.

"Среди наших работников, приехавших после 2022 года, примерно 40% активно изучают польский и уже могут им общаться. Но есть и те, кто адаптировался к работе без необходимости знания языка", – добавляет эксперт.

Дополнительным фактором стал рост украинских сервисов в Польше, что снизило потребность в изучении польского языка для многих мигрантов.

"Вместе с тем, знание языка напрямую влияет на уровень зарплаты. Украинцы, хорошо говорящие на польском, могут получать на 15-20% больше, чем те, кто не владеет им. Например, в сферах обслуживания — официанты, администраторы в гостинице — имеют значительно более высокую оплату значительно выше, чем работники в неквалифицированных сегментах", в частности, на складах.

Она отметила, что знание польского языка остается ключевым фактором профессионального роста и повышения дохода для украинцев в Польше.

Напомним, что за последние три года украинцы активно открывали бизнес в Польше и зарегистрировали почти 90 тысяч компаний, из них 77,7 тысячи – это ФЛП, что составляет 9% от всех новых предприятий. Кроме того, было создано 11,3 тысяч компаний с украинскими инвестициями.