За три года полномасштабной войны украинцы открыли около 90 тысяч компаний в Польше

За последние три года украинцы активно открывали бизнес в Польше, зарегистрировав почти 90 тысяч компаний. Из них 77,7 тысяч – это ФЛП, что составляет 9% от всех новых предприятий. Кроме того, было создано 11,3 тысяч компаний с украинскими инвестициями.

Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Польский экономический институт.

В исследовании отмечается, что в 2024 году 12% всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП), зарегистрированных в Польше, были украинцами. Среди открывших ФЛП иностранцев украинцы составляли 84%.

Наиболее популярные сферы деятельности украинских компаний:

строительство (23%);

информация и коммуникации (18%);

другие услуги, такие как парикмахерские, косметические и т.д. (13%).

При этом в секторе других услуг 82% компаний предоставляют парикмахерские и косметические услуги.

Также сообщается, что в 2022-2024 годах количество украинских предприятий в Польше ежегодно росло в среднем на 34%. Итого эти три отрасли охватывают более половины всех зарегистрированных предприятий.

По данным аналитиков, польские компании демонстрируют растущую готовность к сотрудничеству с украинскими предпринимателями и подрядчиками, особенно в сфере строительства, логистики и промышленности. В то же время, есть и вызовы – например, сложности с бюрократией при регистрации бизнеса и поиск партнеров для устойчивого развития.

Вместе с тем, на начало февраля 2024 года в Украине было зарегистрировано только 3635 польских компаний, что в 21 раз меньше, чем количество украинских физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Польше. Около 31% польских компаний в Украине работают в сфере оптовой и розничной торговли, 17% – в перерабатывающей промышленности. Основным направлением более 8% компаний профессиональная, научная и техническая деятельность.

Напомним, что в 2025 году наиболее популярными вакансиями для украинцев в Польше, не требующими квалификации и знания польского языка, станут должности на складах и производстве.

Также сообщалось, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев, поскольку они "очень важны для польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы подчеркнул, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположила, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.