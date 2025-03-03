За три роки повномасштабної війни українці відкрили близько 90 тисяч компаній в Польщі

Протягом останніх трьох років українці активно відкривали бізнес у Польщі, зареєструвавши майже 90 тисяч компаній. З них 77,7 тисячі – це ФОПи, що становить 9% від усіх нових підприємств. Крім того, було створено 11,3 тисячі компаній з українськими інвестиціями.

Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Польський Економічний Інститут.

У дослідженні зазначається, що у 2024 році 12% усіх фізичних осіб-підприємців (ФОП), зареєстрованих у Польщі, були українцями. Серед іноземців, що відкрили ФОП, українці складали 84%.

Найбільш популярні сфери діяльності українських компаній:

будівництво (23%);

інформація та комунікації (18%);

інші послуги такі як перукарські, косметичні тощо (13%).

При цьому у секторі інших послуг 82% компаній надають перукарські та косметичні послуги.

Також повідомляється, що у 2022-2024 роках кількість українських підприємств у Польщі щорічно зростала в середньому на 34%. Разом ці три галузі охоплюють понад половину всіх зареєстрованих підприємств.

За даними аналітиків, польські компанії демонструють зростаючу готовність до співпраці з українськими підприємцями та підрядниками, особливо у сферах будівництва, логістики та промисловості. Водночас є й виклики – наприклад, складнощі з бюрократією при реєстрації бізнесу та пошук партнерів для сталого розвитку.

Разом з тим, на початок лютого 2024 року в Україні було зареєстровано лише 3 635 польських компаній, що у 21 раз менше, ніж кількість українських фізичних осіб-підприємців (ФОП) у Польщі. Близько 31% польських компаній в Україні працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 17% — у переробній промисловості. Основним напрямком понад 8% компаній є професійна, наукова та технічна діяльність.

Нагадаємо, що у 2025 році найбільш популярними вакансіями для українців у Польщі, які не вимагають кваліфікації та знання польської мови, стануть посади на складах та виробництві.

Також повідомлялося, що Польща не планує сприяти поверненню українських біженців, оскільки вони є "дуже важливими для польського ринку праці". Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи підкреслив, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитися в країні.