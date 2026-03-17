МВФ назвал ключевые вызовы для возобновления Украины

МВФ, кроме войны, видит для Украины три большие проблемы: недостаток энергетических мощностей, дефицит рабочей силы и развитие эффективных институтов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель исполнительного директора от Украины в Фонде Владислав Рашкован, информирует "Интерфакс-Украина".

МВФ об Украине

"Демография плюс инвестиции в человеческий капитал — это рядом с энергией нашими наибольшими проблемами, но также и с институциями", – сказал он.

Рашкован заявил, что, кроме войны, Украина сталкивается с несколькими серьезными вызовами - прежде всего в сферах энергетики, демографии и развития институтов.

По его словам, у страны есть недостаточные энергетические мощности, и даже после завершения войны их необходимо существенно увеличивать для обеспечения экономического роста. Он также отметил, что в случае возвращения под контроль Украины Запорожской АЭС появится возможность создать вокруг нее технологический кластер, так называемую AI Factory, что могло бы усилить позиции страны как регионального игрока в сфере искусственного интеллекта.

Существенной проблемой остается и дефицит рабочей силы. По оценкам эксперта, по меньшей мере 5-6 млн украинцев уехали за границу или находятся на временно оккупированных территориях. Их возвращение станет одной из ключевых задач экономической политики государства.

Рашкован также обратил внимание на сложную демографическую ситуацию. По его словам, низкая рождаемость была проблемой еще до полномасштабной войны, а ныне показатель составляет менее одного ребенка в женщину. На этом фоне во многих развивающихся странах уровень рождаемости значительно выше, что может привести к глобальным демографическим дисбалансам и усилению миграционных процессов, которые будут влиять и на политическую ситуацию.

Он добавил, что именно поэтому в новой программе расширенного финансирования EFF значительное внимание уделено вопросам трудовых ресурсов и демографии.

Еще одним важным вызовом Рашкован назвал развитие эффективных институтов. По его мнению, послевоенное восстановление Украины потребует значительных инвестиций, которые будут поступать, прежде всего, в те страны и сферы, где работают надежные государственные и экономические институты.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.