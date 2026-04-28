В Украине ускоряют восстановление: изменения в строительстве и закупках

Кабинет министров продолжил дерегуляцию в сфере строительства, принял ряд решений, которые должны упростить процедуры закупок, обновить подходы к ценообразованию и ускорить процесс восстановления инфраструктуры в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как правительство ускоряет восстановление жилья

Закупки

Правительство вводит механизм рамочных соглашений в проектах строительства, реализуемых на средства государства. Это позволит формировать перечень подрядчиков для конкретных объектов и быстрее выбирать производителей работ.

Ожидается, что новый подход значительно сократит сроки процедур и ускорит запуск восстановления жилья, инфраструктуры и социальных объектов.

Ценообразование

Обновляются подходы к формированию смет в строительстве. Они обязаны соответствовать настоящим рыночным условиям и учесть фактические издержки, в том числе уровень оплаты труда.

Цель изменений – уменьшение теневых практик и повышение прозрачности рынка. Запускается база данных цен на строительные материалы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Строительство на приаэродромных территориях

Правительство регулирует вопрос застройки вблизи аэродромов, который обострился во время войны из-за отсутствия действующих сертификатов в части объектов.

Вводится четкий механизм учета ограничений и обновляется порядок взаимодействия между органами градостроительства, авиации и обороны. Это позволит разблокировать строительство без понижения требований безопасности.

Эти решения являются частью комплексной реформы градостроительства. Ранее правительство уже упростило разрешительные процедуры и ввело новые механизмы обжалования решений.

В частности, заказчики строительства могут самостоятельно выбирать, где получать административные услуги – в местных органах или в ДИАМ, что уменьшает зависимость от одного решения и ускоряет процессы.

Также запущен механизм обжалования отказов в градостроительных условиях к ДИАМ. В случае необоснованного отказа, проекты больше не блокируются и могут продолжать реализацию.

Минразвития и Министерство юстиции работают над законопроектом, который установит четкие сроки рассмотрения и обжалования строительных решений.

Правительство заявляет, что продолжит дерегулирование в других сферах, чтобы упростить условия для бизнеса и ускорить восстановление страны.

Напомним, МВФ кроме войны видит для Украины три большие проблемы : нехватку энергетических мощностей, дефицит рабочей силы и развитие эффективных институтов.