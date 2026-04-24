ЄІБ виділить кошти на 19 проєктів відновлення українських громад

Ще 19 проєктів відновлення громад Тернопільської та Чернівецької областей отримають фінансування в межах Програми відновлення України III, яку уряд реалізує спільно з Європейським інвестиційним банком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Відповідне рішення ухвалила Експертна робоча група з питань ініціювання, підготовки та реалізації спільних з ЄІБ проєктів. Засідання проходили під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Рябикіна.

Під час відбору оцінювали готовність ініціатив до реалізації, обґрунтованість бюджетів, соціальну важливість, очікуваний ефект для населення та відповідність стратегічним потребам громад. Усі проєкти були попередньо пріоритезовані у цифровій системі DREAM.

За словами Олексія Рябикіна, відібрані ініціативи спрямовані на відновлення критичної та соціальної інфраструктури, підвищення стійкості громад і забезпечення базових потреб людей.

Більшість схвалених проєктів стосуються будівництва укриттів, ремонту медичних закладів, а також модернізації систем водопостачання та водовідведення.

У міністерстві наголошують, що такі інвестиції мають практичний ефект для мешканців регіонів — покращують доступ до ключових послуг та створюють умови, щоб люди залишалися жити і працювати в Україні.

Відбір нових проєктів триває.

Програма відновлення України III фінансує відбудову соціальної інфраструктури у регіонах, які постраждали від російської агресії, а також підтримує громади, що прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб.

З 2024 року заявки на фінансування громади подають через систему DREAM, де конкурс відбувається у відкритому цифровому форматі.

Додамо, Європейська комісія та ЄІБ оголосили про виділення нового пакета фінансування на суму понад 600 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на реалізацію термінових проєктів реконструкції, які мають критичне значення для стабільної роботи української економіки та забезпечення базових потреб населення.