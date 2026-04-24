ЕИБ выделит средства на 19 проектов восстановления украинских общин

ЕИБ профинансирует новые проекты восстановления в Украине / Министерство развития общин и территорий Украины

Еще 19 проектов восстановления общин Тернопольской и Черновицкой областей получат финансирование в рамках Программы восстановления Украины III, которую правительство реализует совместно с Европейским инвестиционным банком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Соответствующее решение приняла Экспертная рабочая группа по инициированию, подготовке и реализации совместных с ЕИБ проектов. Заседания проходили под председательством заместителя министра развития общин и территорий Алексея Рябыкина.

Во время отбора оценивались готовность инициатив к реализации, обоснованность бюджетов, социальная важность, ожидаемый эффект для населения и соответствие стратегическим потребностям общин. Все проекты были предварительно приоритетны в цифровой системе DREAM.

По словам Алексея Рябыкина, отобранные инициативы направлены на возобновление критической и социальной инфраструктуры, повышение устойчивости общин и обеспечение базовых потребностей людей.

Большинство одобренных проектов касается строительства укрытий, ремонта медицинских учреждений, а также модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

В министерстве отмечают, что такие инвестиции имеют практический эффект для жителей регионов — улучшают доступ к ключевым услугам и создают условия, чтобы люди остались жить и работать в Украине.

Отбор новых проектов продолжается.

Программа восстановления Украины III финансирует восстановление социальной инфраструктуры в пострадавших от российской агрессии регионах, а также поддерживает общины, принявшие значительное количество внутренне перемещенных лиц.

С 2024 года заявки на финансирование общины подают через систему DREAM, где конкурс проходит в открытом цифровом формате.

Европейская комиссия и ЕИБ объявили о выделении нового пакета финансирования на сумму более 600 миллионов евро. Эти средства направлены на реализацию срочных проектов реконструкции, имеющих критическое значение для стабильной работы украинской экономики и обеспечения базовых потребностей населения.

Татьяна Гойденко