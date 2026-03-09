Запланована подія 2

1 млрд евро: EIF планирует расширить гарантии для украинского малого и среднего бизнеса

Малые и средние предприятия Украины получат новые кредиты / Depositphotos

Европейский инвестиционный фонд (EIF), инструмент ЕС для финансирования малых и средних предприятий в рамках группы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), планирует в этом году расширить присутствие в Украине еще на 8 гарантийных соглашений.

Как информирует Delo.ua, об этом рассказал глава департамента EIF Мартинс Янсонс на бизнес-форуме Ukraine Resilience в Люксембурге, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, в 2026 году EIF планирует привлечь гарантийный капитал на сумму около 150 млн. евро, что позволит гарантировать кредиты на сумму около 1 млрд. евро для украинских малых и средних предприятий.

Янсонс напомнил, что EIF предоставляет гарантии украинским финансовым учреждениям с 2016 года, что позволяет снизить кредитные риски для банков и упростить доступ МСП к финансированию.

В настоящее время фонд уже гарантировал более 700 млн. евро кредитов для около 3000 украинских компаний и имеет соглашения с девятью украинскими банками.

Фонд берет на себя около 80% возможных убытков банков при кредитовании, одновременно требуя улучшения кредитных условий, в частности снижения требований к залогу, что делает кредиты более доступными для малых и средних предприятий.

По словам Янсонса, предварительные соглашения EIF работают эффективно, а нынешнее расширение гарантий лишь усилит поддержку украинского бизнеса в сложных экономических условиях.

В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития и IFC выделили новому фонду Dragon Capital по восстановлению Украины $50,0 млн (43,6 млн евро).

Татьяна Гойденко