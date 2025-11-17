Запланована подія 2

Бизнес получил доступ к более чем 100 программам финансирования на "Зеленой платформе"

Зеленая энергетика
Бизнес получил доступ к более чем 100 программам зеленого финансирования / Минэнерго

Онлайн-каталог "Зеленая платформа" собрал более 100 программ “зеленого финансирования” для украинских предприятий, государственных и коммунальных предприятий, общин и стартапов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

О платформе

Онлайн-каталог "Зеленая платформа" создан для микро-, малых и средних предприятий, крупных компаний, государственных и коммунальных предприятий, общин, ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Доступ к платформе можно получить на сайте "Сделано в Украине" по ссылке.

Платформа предлагает каждому пользователю автоматический подбор программ финансирования. Достаточно заполнить краткую анкету и система предложит релевантные варианты в зависимости от типа проекта или сектора.

Среди доступных инструментов: гранты, кредиты по льготным ставкам, лизинг энергоэффективного оборудования, инвестиции в капитал, кредитные линии и ЕСКО-финансирование, где вложения возвращаются благодаря экономии энергоресурсов.

Каталог регулярно обновляется и охватывает проекты в следующих областях:

  • энергоэффективность зданий и модернизация отопления;
  • возобновляемая энергетика;
  • обращение с отходами и озеленение территорий;
  • модернизация систем водоснабжения;
  • развитие экологического транспорта

"Зеленая трансформация экономики невозможна без доступа к финансированию. Мы постоянно работаем над поиском новых возможностей для бизнеса и общественных объединений, которые нацелены на устойчивое развитие. Сейчас в нашем онлайн-каталоге уже более 100 программ. Среди них каждое украинское предприятие и община смогут найти эффективные инструменты для реализации своих экологических и энергосберегающих хозяйств". Андрей Телюпа.

Следует отметить, что массированные обстрелы и постоянные отключения электроэнергии заставили украинцев серьезно задуматься над альтернативными источниками энергии. В результате спрос на установку солнечных электростанций в Украине существенно вырос, а количество компаний, предоставляющих такие услуги, выросло в несколько раз.

Автор:
Ольга Опенько