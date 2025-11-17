- Категория
Бизнес получил доступ к более чем 100 программам финансирования на "Зеленой платформе"
Онлайн-каталог "Зеленая платформа" собрал более 100 программ “зеленого финансирования” для украинских предприятий, государственных и коммунальных предприятий, общин и стартапов.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
О платформе
Онлайн-каталог "Зеленая платформа" создан для микро-, малых и средних предприятий, крупных компаний, государственных и коммунальных предприятий, общин, ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Доступ к платформе можно получить на сайте "Сделано в Украине" по ссылке.
Платформа предлагает каждому пользователю автоматический подбор программ финансирования. Достаточно заполнить краткую анкету и система предложит релевантные варианты в зависимости от типа проекта или сектора.
Среди доступных инструментов: гранты, кредиты по льготным ставкам, лизинг энергоэффективного оборудования, инвестиции в капитал, кредитные линии и ЕСКО-финансирование, где вложения возвращаются благодаря экономии энергоресурсов.
Каталог регулярно обновляется и охватывает проекты в следующих областях:
- энергоэффективность зданий и модернизация отопления;
- возобновляемая энергетика;
- обращение с отходами и озеленение территорий;
- модернизация систем водоснабжения;
- развитие экологического транспорта
"Зеленая трансформация экономики невозможна без доступа к финансированию. Мы постоянно работаем над поиском новых возможностей для бизнеса и общественных объединений, которые нацелены на устойчивое развитие. Сейчас в нашем онлайн-каталоге уже более 100 программ. Среди них каждое украинское предприятие и община смогут найти эффективные инструменты для реализации своих экологических и энергосберегающих хозяйств". Андрей Телюпа.
Следует отметить, что массированные обстрелы и постоянные отключения электроэнергии заставили украинцев серьезно задуматься над альтернативными источниками энергии. В результате спрос на установку солнечных электростанций в Украине существенно вырос, а количество компаний, предоставляющих такие услуги, выросло в несколько раз.