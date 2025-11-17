Бізнес отримав доступ до понад 100 програм фінансування на "Зеленій платформі"

Онлайн-каталог “Зелена платформа” зібрав понад 100 програм “зеленого фінансування” для українських підприємств, державних і комунальних підприємств, громад та стартапів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про платформу

Онлайн-каталог "Зелена платформа" створений для мікро, малих і середніх підприємств, великих компаній, державних та комунальних підприємств, громад, ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. Доступ до платформи можна отримати на сайті "Зроблено в Україні" за посиланням.

Платформа пропонує кожному користувачу автоматичний підбір програм фінансування. Достатньо заповнити коротку анкету, і система запропонує релевантні варіанти залежно від типу проєкту чи сектору.

Серед доступних інструментів: гранти, кредити з пільговими ставками, лізинг енергоефективного обладнання, інвестиції у капітал, кредитні лінії та ЕСКО-фінансування, де вкладення повертаються завдяки економії енергоресурсів.

Каталог регулярно оновлюється і охоплює проєкти у таких сферах:

енергоефективність будівель та модернізація опалення;

відновлювана енергетика;

поводження з відходами та озеленення територій;

модернізація систем водопостачання;

розвиток екологічного транспорту.

"Зелена трансформація економіки неможлива без доступу до фінансування. Ми постійно працюємо над пошуком нових можливостей для бізнесу та громадських об’єднань, які націлені на сталий розвиток. Зараз в нашому онлайн-каталозі вже понад 100 програм. Серед них кожне українське підприємство та громада зможуть знайти ефективні інструменти для реалізації своїх екологічних та енергозберігаючих ініціатив", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Варто зазначити, що масовані обстріли та постійні відключення електроенергії змусили українців серйозно задуматися над альтернативними джерелами енергії. У результаті попит на встановлення сонячних електростанцій в Україні суттєво виріс, а кількість компаній, що надають такі послуги виросла в кілька разів.