1 млрд євро: EIF планує розширити гарантії для українського малого та середнього бізнесу

Європейський інвестиційний фонд (EIF), інструмент ЄС для фінансування малих та середніх підприємств у рамках групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), цього року планує розширити присутність в Україні ще на 8 гарантійних угод.

Як інформує Delo.ua, про це розповів глава департаменту EIF Мартінс Янсонс на бізнес-форумі Ukraine Resilience у Люксембурзі, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у 2026 році EIF планує залучити гарантійний капітал на суму близько 150 млн євро, що дозволить гарантувати кредити на суму близько 1 млрд євро для українських малих і середніх підприємств.

Янсонс нагадав, що EIF надає гарантії українським фінансовим установам з 2016 року, що дозволяє зменшити кредитні ризики для банків та спростити доступ МСП до фінансування.

Наразі фонд уже гарантував понад 700 млн євро кредитів для близько 3000 українських компаній та має угоди з дев’ятьма українськими банками.

Фонд бере на себе близько 80% можливих збитків банків при кредитуванні, одночасно вимагаючи покращення кредитних умов, зокрема зниження вимог до застави, що робить кредити доступнішими для малих і середніх підприємств.

За словами Янсонса, попередні угоди EIF працюють ефективно, а нинішнє розширення гарантій лише посилить підтримку українського бізнесу у складних економічних умовах.

Минулого року Європейський банк реконструкції та розвитку та IFC виділили новому фонду Dragon Capital з відбудови України $50,0 млн (43,6 млн євро).