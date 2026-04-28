Саудівська Аравія змушена знизити ціни на нафту для Азії – Reuters

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії може суттєво знизити офіційні ціни продажу (OSP) на червень для азійських споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, з посиланням на галузеві джерела.

Опитування, проведене агенцією, вказує на те, що Ер-Ріяд змушений реагувати на нові ринкові реалії, що прийшли на зміну рекордним ціновим показникам.

За попередніми оцінками експертів, вартість флагманської нафти Arab Light у червні може знизитися на 5–12 доларів за барель порівняно з травневими показниками.

Очікується, що премія до середніх котирувань Дубаю та Оману становитиме від 7,50 до 14,50 доларів.

Такий широкий діапазон очікувань підкреслює глибоку невизначеність серед покупців в Азії, чиї стратегії постачання зазнали суттєвих змін через попередні збої в логістиці на тлі геополітичної напруженості в регіоні.

Різке падіння спотових премій

Головним чинником майбутнього перегляду цін стало стрімке ослаблення спотового ринку, яке розпочалося наприкінці березня.

Дані свідчать про те, що премія готівкової нафти в Дубаї щодо свопів обвалилася до 9,17 долара, хоча ще в березні вона сягала історичного піка у понад 60 доларів.

Середній показник премії за квітень склав лише 15,22 долара за барель, що менше половини від березневих значень, які трималися на рівні 38,30 долара. Аналогічну динаміку продемонстрували й котирування оманської нафти.

Зміна настроїв покупців

Попри те, що збройний конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану все ще триває, фізичний ринок нафти почав демонструвати ознаки перенасичення.

Початкова хвиля панічних закупівель, яка була спровокована загрозою дефіциту та перебоями в постачанні, змінилася обережним вичікуванням.

Попит сповільнився, що змушує виробників коригувати цінову політику для збереження своїх часток ринку та задоволення потреб нафтопереробних заводів регіону.

Нагадаємо, в середині квітня Іран заявляв, що не може повноцінно відновити судноплавство через Ормузьку протоку через нездатність оперативно виявити та знешкодити встановлені морські міни.