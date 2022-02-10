Кабмин разрешил крупнотоннажным грузовикам движение по дорогам местного значения

Кабинет министров Украины внес изменения в положение о габаритно-весовых параметрах транспортных средств и отменил запрет движения грузовиков с нагрузкой на ось свыше 7 тонн или фактической массой более 24 тонн дорогами общего пользования местного значения. Это решение принято на заседании правительства по предложению Мининфраструктуры.

Постановление Кабмина разрешает областным государственным администрациям устанавливать параметры фактической массы и нагрузки на ось грузовика в зависимости от допустимой нагрузки на дорожное покрытие.

Правительство также увеличило в два раза ставки оплаты за проезд по дорогам общего пользования для транспортных средств и самоходных механизмов, параметры которых превышают нормативные.

В результате документ приведен в соответствие с нормами Евросоюза. При этом проект постановления разработан с учетом особенностей национальных производителей грузовых автомобилей и потребностей автомобильных перевозчиков.

Авторы документа отмечают, что если потребуется наладить постоянные перевозки грузов на дорогах местного значения, то перевозчики смогут обратиться в орган управления дорогами местного значения и обговорить повышение максимально допустимых весовых параметров на местной дороге.

Ранее Кабинет министров инициировал введение платы за пользование дорогами государственного значения для грузовиков весом более 12 тонн. Это связано с тем, что украинские дороги получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков.

Европейский Союз призывает Украину выполнить свое обязательство вернуть обязательный техосмотр транспортных средств. Новый законопроект о безопасности эксплуатации колесных транспортных средств был разработан в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Он также содержит норму об обязательном техническом осмотре автомобилей.