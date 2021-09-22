Кабмин хочет ввести плату за пользование дорогами госзначения для грузовиков от 12 тонн

Кабинет министров инициирует введение платы за пользование дорогами государственного значения для грузовиков весом более 12 тонн. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Грузовики более 12 тонн должны платить за пользование дорогами государственного значения. Такой законопроект Правительство сегодня поддержал на заседании. Он является частью плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации, ведь это практика абсолютного большинства европейских стран", — написал премьер.

По его словам украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования.

"Средства из грузовиков будут консолидироваться в государственном дорожном фонде — это будет дополнительный ресурс для создания качественно новой инфраструктуры для всех", — добавил Шмыгаль.

Напомним, большая часть украинцев (82%) видит улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года. Противоположного мнения придерживаются 17%.