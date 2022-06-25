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РФ снова обстреляла ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове: какие повреждения
В результате очередного обстрела Харькова со стороны Российской Федерации 25 июня повреждения получила ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.
По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", в результате предварительного осмотра площадки был установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки.
В частности, повреждена северная стена пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки, вентиляционные каналы системы специальной вентиляции, вентиляционная труба основного здания установки, система охлаждения клистронной галереи ускорителя, корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания и обшивка основного здания установки.
Отмечается, что персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования установки для идентификации всех повреждений, но этому препятствует постоянная опасность новых обстрелов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В настоящее время ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует ее состояние и продолжает работу по устранению последствий боевых действий и поддержанию в трудоспособном состоянии оборудования.
"Однако эта его работа усложнена, а иногда и невозможна из-за опасности новых обстрелов площадки. Внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует", - говорят в ГИЯРУ.
Там также добавляют, что измерения переносным дозиметром показали, что радиационный фон в экспериментальном зале здания установки "Источник нейтронов" находится в пределах нормы.
"В очередной раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", - подчеркивают в инспекции.
Ведомство констатирует, что из-за обстрелов территории института российскими войсками его инфраструктуре уже нанесен катастрофический ущерб, при этом вероятны и дальнейшие повреждения самой установки "Источник нейтронов".