РФ снова обстреляла ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове: какие повреждения

В результате очередного обстрела Харькова со стороны Российской Федерации 25 июня повреждения получила ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

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По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", в результате предварительного осмотра площадки был установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки.

В частности, повреждена северная стена пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки, вентиляционные каналы системы специальной вентиляции, вентиляционная труба основного здания установки, система охлаждения клистронной галереи ускорителя, корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания и обшивка основного здания установки.

Отмечается, что персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования установки для идентификации всех повреждений, но этому препятствует постоянная опасность новых обстрелов.

В настоящее время ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует ее состояние и продолжает работу по устранению последствий боевых действий и поддержанию в трудоспособном состоянии оборудования.

"Однако эта его работа усложнена, а иногда и невозможна из-за опасности новых обстрелов площадки. Внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует", - говорят в ГИЯРУ.

Там также добавляют, что измерения переносным дозиметром показали, что радиационный фон в экспериментальном зале здания установки "Источник нейтронов" находится в пределах нормы.

"В очередной раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", - подчеркивают в инспекции.

Ведомство констатирует, что из-за обстрелов территории института российскими войсками его инфраструктуре уже нанесен катастрофический ущерб, при этом вероятны и дальнейшие повреждения самой установки "Источник нейтронов".