Запорізька АЕС на межі чергового блекауту: внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія

Сьогодні, 04 квітня 2024 року, о 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків.

"Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї - останньої - лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", - зауважують в "Енергоатомі".

Там вкотре наголосили, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку

Нагадаємо, від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Зауважимо, 7 березня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.