До "Київтеплоенерго" знову прийшли правоохоронці: що стало приводом для обшуків

Сьогодні, 12 листопада, до головного офісу КП "Київтеплоенерго" прийшли правоохоронці – представники Управління поліції у метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві.

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Про це повідомляє Київська міська рада.

Позиція "Київтеплоенерго"

В "Київтеплоенерго" здивувались візиту і заявляють, що жодних робіт, що стосуються діяльності метрополітену, підприємство не здійснює взагалі.

Там зазначають, що розслідування стосується будівельних робіт на одному з об’єктів енергетики, які виконувала підрядна організація. Привід для обшуків – начебто порушення підрядником трудового законодавства та наявність у нього офіційно не оформлених працівників.

"Київтеплоенерго" заявляє про абсурдність таких звинувачень з боку правоохоронців, адже підприємство не має жодного стосунку до трудових відносин у колективі іншого суб’єкта господарювання. Підприємство також не має контрольних функцій у сфері трудових відносин та зазначає, що такі повноваження мають винятково органи державної влади.

Повідомляється, що наразі правоохоронці намагаються вилучити оригінали документів за ще не закінченими договорами. В "Київтеплоенерго" заявляють, що це може призвести до зриву виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури міста.

На підприємстві також наголошують, що органи поліції, прокуратури та інші вже неодноразово приходили на підприємство та вилучали необхідні документи.

"Складається враження, що це штучне продукування кримінальних проваджень і навмисне створення кризових ситуацій для підприємства з непрофесійним втручанням у всі напрями діяльності теплопостачального підприємства з метою дестабілізації процесів життєзабезпечення міста, особливо на старті опалювального сезону", - зауважують в "Київтеплоенерго".

Також на підприємстві попереджають, що несанкціоноване втручання у процес відновлення об’єктів критичної інфраструктури міста може призвести до непередбачуваних наслідків у зимовий період, адже при відновленні обладнання енергетики переслідують одну мету – повернути втрачені енергопотужності та надійне енергопостачання столиці.

Нагадаємо, у квітні 2024 року поліція та СБУ також проводили обшуки у "Київтеплоенерго". Тоді ці дії були пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що нібито була виконана з порушеннями.

Додамо, що у жовтні 2023 року Державне бюро розслідувань проводило обшуки у приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні КП "Київтеплоенерго", за фактом зловживання посадовців під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.