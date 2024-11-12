В "Киевтеплоэнерго" снова пришли правоохранители: что стало поводом для обысков

Сегодня, 12 ноября, в головной офис КП "Киевтеплоэнерго" пришли правоохранители – представители Управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в Киеве.

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Об этом сообщает Киевский городской совет.

Позиция "Киевтеплоэнерго"

В "Киевтеплоэнерго" удивились визиту и заявляют, что никаких работ, касающихся деятельности метрополитена, предприятие не осуществляет вообще.

Там отмечают, что расследование касается строительных работ на одном из объектов энергетики, которые выполняла подрядная организация. Повод для обысков – якобы нарушение подрядчиком трудового законодательства и наличие у него официально не оформленных работников.

"Киевтеплоэнерго" заявляет об абсурдности таких обвинений со стороны стражей порядка, ведь предприятие не имеет никакого отношения к трудовым отношениям в коллективе другого субъекта хозяйствования. Предприятие также не имеет контрольных функций в сфере трудовых отношений и отмечает, что такими полномочиями обладают исключительно органы государственной власти.

Сообщается, что правоохранители пытаются изъять оригиналы документов по еще не законченным договорам. В "Киевтеплоэнерго" заявляют, что это может привести к срыву выполнения работ на объектах критической инфраструктуры города.

На предприятии также отмечают, что органы полиции, прокуратуры и другие уже неоднократно приходили на предприятие и изымали необходимые документы.

"Создается впечатление, что это искусственное производство уголовных производств и намеренное создание кризисных ситуаций для предприятия с непрофессиональным вмешательством во все направления деятельности теплоснабжающего предприятия с целью дестабилизации процессов жизнеобеспечения города, особенно на старте отопительного сезона", — отмечают в "Киевтеплоэнерго".

Также на предприятии предупреждают, что несанкционированное вмешательство в процесс восстановления объектов критической инфраструктуры города может привести к непредсказуемым последствиям в зимний период, ведь при восстановлении оборудования энергетики преследуют одну цель – вернуть утраченные энергомощности и надежное энергоснабжение столицы.

Напомним, в апреле 2024 года полиция и СБУ также проводили обыски в "Киевтеплоэнерго". Тогда эти действия были связаны с решением Печерского суда по делу о закупке важных для работы предприятия запчастей, якобы выполненных с нарушениями.

Добавим, что в октябре 2023 года Государственное бюро расследований проводило обыски в помещениях столичных ТЭЦ, являющихся объектами критической инфраструктуры и находящихся в управлении КП "Киевтеплоэнерго", по факту злоупотребления должностных лиц при ремонте энергетического оборудования, разрушенного обстрелами.